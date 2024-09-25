Агата Муцениеце потребовала у Павла Прилучного 2 млн рублей в месяц на детей

Актриса Агата Муцениеце потребовала у бывшего мужа, актера Павла Прилучного выплачивать по миллиону рублей в месяц на рожденных во время брака сына и дочь. Таким образом, сумма алиментов в год может составить 24 миллиона рублей.

Как пишет Kp.ru, после выхода сериала «Жизнь по вызову» у Прилучного выросли гонорары за съемочный день. По данным издания, ранее звезда «Мажора» получал 500 тысяч рублей, а сейчас - почти 800 тысяч рублей в день.

При этом актер выплачивает Муцениеце всего 100 тысяч рублей в месяц на двоих детей. Актриса же рассчитывает получать по миллиону рублей на каждого.

Ранее Агата поясняла, что Обучение Тимофея и Мии в частной подмосковной школе стоит 1,6 миллиона рублей в год. При этом актриса заверила, что ей нечем платить.

«Хочу дать совет мужчинам, которые разводятся. Дорогие мужчины, если вы развелись и у вас остались детки от брака, знайте: когда вы платите за школу и за кружки ваших детей, когда вы платите алименты в полном размере, а не 100 тысяч рублей в месяц, например, то вы платите за своего ребенка», - жаловалась в своем блоге Агата.

Павел Прилучный и агата Муцениеце развелись четыре года назад, но так и не смогли наладить отношения ради детей. Бывшие супруги погрязли в судебных делах. При этом актер женился второй раз, в новом браке у него также есть ребенок.

Ранее стало известно, что дочь артистов живет с матерью, а сын проводит время с отцом в Геленджике. В личном блоге Агата Муцениеце сообщила, что 8-летняя Мия приняла решение пойти по стопам звездных родителей и стать актрисой.