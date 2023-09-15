«Зарывалась в боль»: Кристина Асмус сообщила о предательстве близкого человека

35-летняя актриса Кристина Асмус рассказала о предательстве близких людей. Об этом сообщает издание StarHit.

По словам Кристины, летом 2023 года у нее произошла знаковая встреча. Во время съемок в Ивановской области знаменитость познакомилась с местной жительницей. Женщина оказалась врачом-терапевтом. Асмус призналась, что новая знакомая спасла ее от душевной травмы. Тогда артистка столкнулась с предательством близких людей, с которым она не могла справиться в одиночку.

«После предательства нескольких близких людей летом я зарывалась в боль и теряла себя. Она спасла меня, встреча стала целебной», — поделилась откровением Асмус.

По воспоминаниям Кристины, вместе с приятельницей они пили чай из смородины, собирали овощи с грядки и много смеялись. Все это помогло актрисе пережить стресс.

К слову, знаменитость не стала уточнять, кто именно ее предал.

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