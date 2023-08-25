«Тряхануло знатно»: Кристину Асмус госпитализировали с серьезным диагнозом
Актриса Кристина Асмус несколько дней лежит в больнице Шуи с серьезным диагнозом.
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Актриса Кристина Асмус несколько дней лежит в больнице Шуи с серьезным диагнозом. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог знаменитости.
В соцсети артистка рассказала о плохом самочувствии. Как выяснилось, Асмус уже несколько дней лежит в больнице с ротавирусом. По словам Кристины, у нее была высокая температура и все остальные симптомы болезни. На данный момент состояние знаменитости улучшилось. Острая фаза недуга миновала, но рвота и тошнота остаются.
«Два дня пролежала в местной инфекционке. Тряхануло знатно. Все съемки полетели, зато организм очистился», — высказалась Кристина.
По словам актрисы, врачи прописали ей строгую диету. Ее рацион состоит из рисовой каши без молока.
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