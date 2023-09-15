Находящийся в розыске экс-супруг Ксении Бородиной станет отцом в четвертый раз

Находящийся в международном розыске экс-супруг Ксении Бородиной станет отцом в четвертый раз. Об этом сообщает StarHit.

Залина Баширова и Юрий Будагов готовятся к пополнению в семье. В личном блоге избранница бизнесмена рассказала о третьей беременности. Радостную новость Залина сопроводила снимком, на котором она позирует с округлившимся животом.

«Никогда такого не было, и вот опять», — подписала фото Баширова.

Напомним, что экс-супруг Бородиной имеет проблемы с законом. По информации источника, в 2021-м году Юрий был объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о мошенничестве. По словам Ксении, бывший муж скрывается даже от их общей дочери. Телеведущая жаловалась на то, что бизнесмен отказывается от общения с наследницей и не помогает ей финансово.

Ранее модель Виктория Боня перечислила пластические операции Ксении Бородиной. Подробности смотрите в этой статье.

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