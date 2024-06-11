«Зарплата идет в шекелях, а не в рублях»: ведущий Антон Привольнов раскрыл свои доходы в Израиле

В августе 2022 года Антон Привольнов переехал из России в Израиль. Телеведущий рассказал о своих доходах и заявил, что получает зарплату в шекелях.

Привольнов пообщался со зрителями в эфире YouTube-канала Sheinkin40. Одна из подписчиц написала телеведущему, что он не обладает достаточным талантом, а хорошо зарабатывал только, когда жил в России.

«А с чего вы взяли, что здесь я зарабатываю меньше? Все-таки здесь зарплата идет в шекелях, а не в рублях», — ответил на это телеведущий.

До отъезда из России Привольнов много лет работал на телевидении. С 2006 по 2018 годы вел «Контрольную закупку», а с 2021 по 2022-й — передачу «Звезды сошлись», работал в паре с Лерой Кудрявцевой.

Недавно телеведущий рассказал, что первые месяцы после эмиграции в Израиль пил антидепрессанты. Он задавал себе вопросы, что делает в этой стране.

Ранее мы писали, что популярный стендап-комик Денис Чужой, уехавший из России, рассказал, что первое время за рубежом избегал рассказов о своей эмиграции.