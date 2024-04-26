«Думал, что я здесь делаю?»: Антон Привольнов первые месяцы после переезда в Израиль принимал антидепрессанты

Ведущий Антон Привольнов, известный по программам «Контрольная закупка», «Звезды сошлись», рассказал, что первые месяцы после эмиграции в Израиль пил антидепрессанты. Он задавал себе вопросы, что делает в этой стране.

Подробностями ведущий поделился в своем подкасте на YouTube.

Привольнов описал состояние, которое сопровождало его первые месяцы после переезда. «(Я думал – прим.): "Что я здесь делаю? А какая это реальность?"» - вспомнил ведущий.

Привольнов не единственный, кто испытывал такие настроения. По его словам, с этим столкнулись многие покинувшие Россию граждане.

Напомним, он уехал в августе 2022 года. До этого Привольнов много лет работал на телевидении. С 2006 по 2018 годы вел «Контрольную закупку», а с 2021 по 2022-й – «Звезды сошлись», работал в паре с Лерой Кудрявцевой.

Ранее Привольнов жаловался на критику россиян после эмиграции. В Сети даже желали ведущему смерти.