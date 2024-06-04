Уехавший из России комик рассказал о стыде за свое происхождение

Популярный стендап-комик Денис Чужой, уехавший из России, рассказал, что первое время за рубежом избегал рассказов о своей эмиграции. Об этом он заявил в интервью Катерине Гордеевой* (признана в РФ иноагентом), опубликованном на YouTube.

Как признался комик, находясь за рубежом, он испытывал стыд за свое происхождение.

«Я первое время хотел вообще скрывать, мне было неловко...Ты говоришь: "Я из России", и потом тебе хочется миллион раз оправдаться за это», — поделился Чужой.

Юморист подчеркнул, что в течение некоторого времени всячески старался не касаться этой темы в своих выступлениях. При этом в настоящий момент, по его словам, ему хочется больше говорить о том, что он из России.

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