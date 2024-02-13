«Запустила свое тело»: Виктория Боня располнела после пластики лица

44-летняя модель Виктория Боня призналась, что сильно располнела. Знаменитость поделилась откровением в личном блоге.

В 2023 году Виктория решилась на перемены имиджа. Тогда модель перенесла пластику лица: она захотела «лисьи глазки» как у зарубежной звезды. После операции Боня заявила, что довольна своей внешностью. Однако на сегодняшний день у Виктории вновь появились вопросы к себе.

В соцсети она опубликовала снимок с дочкой и пожаловалась на свою фигуру. На нем модель запечатлена в открытом черном купальнике, который подчеркнул живот Бони. Знаменитость смело заявила, что «запустила свое тело».

«Такой толстой я себя не помню», — высказалась Виктория.

По словам знаменитости, она хочет выглядеть лучше, чем на опубликованном снимке.

Ранее сообщалось о том, что 44-летняя модель Виктория Боня в брюках и на высоких каблуках упала с лестницы. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что 64-летнему сыну Вячеслава Зайцева сделали переливание крови.