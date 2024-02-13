Mash: 64-летнему сыну Вячеслава Зайцева сделали переливание крови

64-летнему сыну Вячеслава Зайцева сделали переливание крови. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Егора Зайцева госпитализировали в Москве с коронавирусом. Он жаловался на высокую температуру, слабость, кашель и боли в груди. В день госпитализации ему провели терапию для профилактики тяжелого поражения легких.

Помимо этого, врачи выявили у него анемию тяжелой степени и выполнили переливание крови, чтобы увеличить уровень гемоглобина в крови.

На данный момент Егор находится в больнице под присмотром врачей.

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