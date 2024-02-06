44-летняя модель Виктория Боня в брюках и на высоких каблуках упала с лестницы. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

Виктория Боня чудом не получила травмы во время падения с лестницы. Модель хотела записать эффектное видео. Для этого она распустила волосы, надела красные штаны, белый топ и туфли на высоких каблуках. Виктория решила пройтись по лестнице с бокалом в руках, однако, не удержав равновесие, она упала. Увидев это, сотрудник заведения поспешил к ней на помощь.

Примечательно, что сама Виктория не расстроилась из-за произошедшего конфуза. Вместо этого она рассмеялась и заявила: «На счастье».

Ранее сообщалось о том, что телеведущая Виктория Боня отказалась от наращивания и резко изменила имидж. Подробности смотрите в этой статье.

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