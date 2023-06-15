«Запустила себя»: молодую жену продюсера Александра Цекало осудили за лишний вес

Александр Цекало не относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся новостями о себе. Телеведущий ведет уединенный образ жизни и редко общается с прессой. Известно лишь то, что сейчас мужчина находится в США вместе с художницей Дариной Эрвин. Девушка активно ведет личный блог, в котором она рассказывает о жизни в другой стране вместе с продюсером. На днях избранница Цекало сделала новую публикацию и спровоцировала бурные обсуждения в Сети.

Дарина показала фотографию, на которой она предстала в свободной рубашке и обтягивающих лосинах. По мнению подписчиков, знаменитость выбрала не самый удачный наряд, поскольку он подчеркнул ее изменившиеся формы. Вот почему на Эрвин обрушился шквал критики.

«Попа больше, чем у Кардашьян. Пора худеть, уже некрасиво выглядите. Запустила себя», — цитирует «7Дней.ru» пользователей Сети.

К слову, сама девушка никак не реагировала на гневные комментарии в свой адрес.

Ранее сообщалось о том, что 62-летний Александр Цекало набросился на поклонницу в США. Продюсер обматерил и едва не побил женщину. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что родственники «тяжелобольной» Софии Ротару уже поделили имущество певицы.