Обматерил и едва не побил: 62-летний Александр Цекало набросился на поклонницу в США

Александр Цекало не относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Несколько лет назад мужчина развелся с супругой и с новой избранницей перебрался в Америку. Вот почему долгое время о продюсере ничего не было слышно. Однако на днях Александр угодил в крупный скандал, и теперь все внимание публики вновь приковано к нему.

Дело в том, что Цекало вместе с возлюбленной отправился в местный продуктовый магазин. Внезапно знаменитость узнала одна женщина: она любезно поздоровалась и попросила у Александра автограф. Однако продюсер весьма сурово отреагировал на небольшую просьбу поклонницы. Он обматерил фанатку и едва не набросился на нее с кулаками. Об произошедшем сообщает Telegram-канал «Самые сливки».

К слову, на данный момент Цекало никак не комментировал инцидент.

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