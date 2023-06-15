«Из нее выжимают все соки»: стало известно о трагичной судьбе 75-летней Софии Ротару

В последнее время все внимание публики приковано к Софии Ротару. Год назад певица оборвала все связи с нашей страной и взяла творческую паузу. Вот почему об артистке нет новой информации в Сети. Несмотря на это, многие известные люди охотно комментируют судьбу Ротару. На этот раз своим мнением поделился Роман Худяков.

Не так давно в личном блоге знаменитости появился новый пост, однако мужчина призвал не относиться к нему серьезно. По словам Романа, родственники певицы давно ведут за нее социальные сети и полностью отстранили ее от медийного пространства. Худяков уверяет: Ротару доживает свой век в тяжелой обстановке: близкие люди «выжимают из нее все последние соки, чтобы заработать». Также мужчина указал на то, что артистка имеет серьезные проблемы со здоровьем.

«Бабушка Ротару очень тяжелобольной человек. Уже имущество все поделено и переписано. Есть и дарственные, и завещания», — цитирует «7Дней.ru» высказывание Романа.

Также Худяков добавил: по его мнению, Ротару живет в «змеином гнезде».

К слову, ни певица, ни ее официальные представители пока никак не комментировали высказывание Романа.

Ранее Лайма Вайкуле заявила, что стала реже общаться с Ротару из-за ее семьи. Подробности читайте в этой статье.