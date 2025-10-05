Запрещено покидать дом: Аглая Тарасова находится под ограничениями после задержания в аэропорту

Аглая Тарасова находится под ограничениями по решению суда. Подробности приводит Telegram-канал «НЕБОЖЕНА».

Актриса оказалась под действием судебных ограничений, которые будут действовать как минимум до 3 ноября. Согласно постановлению суда, артистке запрещено покидать дом в ночное время — с полуночи до шести утра, пользоваться средствами связи и контактировать со свидетелями по делу.

Как уточняется, Тарасова проходит фигуранткой по статье, предусматривающей одно из самых серьёзных наказаний — лишение свободы до семи лет и штраф до одного миллиона рублей.

Напомним, что Аглаю задержали в аэропорту Домодедово с запрещенными веществами. Затем Тарасова предстала перед судом, где просила о снисхождении, ссылаясь на семейные обстоятельства. По словам артистки, она несет полную ответственность за уход за пожилыми родственниками — бабушкой и дедушкой.

