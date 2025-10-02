Бойфренд Аглаи Тарасовой Филипенко вышел в свет один и держался подальше от всех

Бойфренд актрисы Аглаи Тарасовой Антон Филипенко вышел в свет один. Он появился на премьере фильма «Первый на Олимпе», в котором исполнил одну из ролей.

Как пишет Woman.ru, Филипенко не улыбался в этот вечер, хотя обычно был веселым. Он не стал отвечать на вопросы журналистов, как делал раньше. В зале артист держался от всех поодаль.

Актер выбрал для выхода светлый костюм и белую обувь в тон футболке. Несмотря на нежелание общаться с репортерами, он позировал перед фотокорреспондентами на красной ковровой дорожке.

Тем временем возлюбленная актера Аглая Тарасова не появилась на премьере, хотя может спокойно перемещаться. Она много времени проводит в квартире на Патриарших прудах – согласно условиям ареста, с 12 часов ночи и до 6 утра актриса должна быть дома.

Известно, что знаменитость приобрела жилье в ипотеку, а ежемесячный платеж составляет 1 млн рублей. При этом Тарасова уже накопила долг по коммунальным платежам – он достиг 30 тыс.

Актрису хорошо знают соседи, большинство переживает за звезду. Одна из жительниц дома рассказала, что Аглая много работала и часто была в отъезде.