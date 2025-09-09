Аглая Тарасова рискует остаться без крыши над головой после задержания

Задержанная с наркотиками* (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) актриса Аглая Тарасова может лишиться квартиры, купленной в ипотеку в Москве. Об этом сообщила риелтор Алина Правоторина.

Из-за уголовного дела ипотека не будет заморожена, пояснила риелтор. Актриса может обратиться в банк и предоставить необходимые документы для оформления ипотечных каникул.

«Если же у проходящего по уголовному делу нет возможности лично предоставить документы, то банк, вероятнее всего, предпочтет довести дело до того, чтобы изъять предмет залога, то есть квартиру», — заявила она aif.ru.

Риелтор добавила, что заемщик в обязательном порядке должен выплачивать ипотеку в срок. В случае невозврата денег банк изымает предмет залога. Если дело актрисы вдруг дойдет до колонии, Правоторина советует продать квартиру, чтобы спасти хоть какие-то деньги.

Звезда «Беспринципных» владеет квартирой площадью 139 кв. метров на Малой Никитской улице в Москве. Стоимость жилья составляет около 125 млн рублей, а ежемесячный платеж по ипотеке более 1 млн рублей.

Напомним, что Тарасову задержали в аэропорту Москвы после прибытия рейса из Тель-Авива. По данным источника в правоохранительных органах, при прохождении таможенного контроля у нее была обнаружена электронная сигарета с запрещенным веществом*.

Ранее стало известно, что гонорар звезды может снизиться в два раза после случившегося. За съемочный день она сможет получать около 100−150 тыс. рублей.

