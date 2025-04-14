«Запомни! Я не твой официант»: сын Ксении Собчак вновь возмутился поведением матери

8-летний сын Ксении Собчак возмутился ее просьбой принести кофе в постель. Журналистка опубликовала диалог с Платоном в соцсети.

Ксения Собчак вместе с мужем и сыном от предыдущего брака уехала в путешествие по Африке. По словам журналистки, супруг все свободное время занимается написанием сценария, а они с сыном наслаждаются отдыхом.

В личном блоге Ксения рассказала, что попросила сына принести ей кофе в постель. 8-летний Платон хоть и выполнил просьбу, но дал понять, что не в восторге от нее.

«Давно хотел тебе сказать. Запомни раз и навсегда! Я не твой официант», — возмутился мальчик.

«Скажи, пожалуйста, Платон Максимыч, для чего рожают сыновей? Мне очень приятно, я тебя люблю», — ответила Ксения сыну.

Напомним, сын Собчак и раньше в резкой форме отвечал ей. Недавно Платон был разочарован поведением матери в соцсети. Подробности читайте в этой новости.

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