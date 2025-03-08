«Я тебя никогда не прощу»: 8-летний Платон пристыдил маму Ксению Собчак за поведение в Сети

Журналистка Ксения Собчак подверглась критике со стороны 8-летнего сына Платона. Мальчик заявил, что ему показали «позорный» танец матери в соцсетях.

«Я тебя никогда не прощу… ты сама видела, что ты там творишь?»- обратился за обедом к Ксении Платон.

Критика сына вызвала у Собчак смех. Сквозь улыбку она попыталась уточнить у ребенка, что именно он увидел, однако Платон отказался отвечать на вопрос.

«Может, сама посмотришь? Я не буду позориться за тебя», - на полном серьезе заявил младший сын актера Максима Виторгана.

Ранее Ксения Собчак рассказала о будущем 8-летнего Платона. По словам звездной мамы, наследник обладает техническим складом ума, обожает математику и добивается успехов на школьных олимпиадах.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику первого мэра Петербурга Анатолия Собчака и пообщался с его внуком Платоном. Глава государства приобнял мальчика и недолго пообщался с ним. Как потом рассказала телеведущая, школьник не стал раскрывать ей детали разговора, отметив, что «это между нами».