Марат Башаров заступился за экс-жену и сына после конфликта с авиакомпанией. Актер опубликовал обращение в личном блоге.

Елизавета Шевыркова с сыном не смогли улететь в путешествие, которое для них организовал Башаров. Экс-избранница Марата приехала в аэропорт вовремя, но когда она с сыном направилась на посадку, то их не пустили в самолет — якобы посадка закончилась. Актер заступился за Елизавету и Марселя, у которого случилась истерика из-за инцидента. Марат, упомянув свои звания, возмутился, что подобный случай произошел в России.

«Наверняка вы со мной согласитесь, что детские слезы – это самое дорогое, что может быть, никому не хочется видеть, как наши дети плачут. 4 апреля мой сын Марсель со своей мамой Елизаветой вылетали на отдых вместе с друзьями. Их не допустили. У ребенка случилась истерика», — высказался артист.

К слову, обращение Башарова вызвало неоднозначную реакцию. Многие россияне не поняли смысла слов актера и обвинили его в излишнем пафосе.

«О чем вообще это обращение? Все в одно в кучу свалил. Столько пафоса. Главное — упомянуть свои титулы», — высказались пользователи Сети.

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