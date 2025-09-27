Запечатлен с молодой девушкой: Гуф спровоцировал слухи о новом романе

Рэпер Гуф спровоцировал слухи о новом романе. Подробности приводит Super.ru.

Алексей Долматов вновь оказался в центре внимания. На этот раз поводом для обсуждений стала новая фотография артиста: он запечатлен вместе с молодой девушкой по имени Вероника Нестерова. Это спровоцировало слухи о его новом романе.

Поклонники изучили социальные сети девушки, из-за чего были уверена, что она состоит в отношениях с рэпером. На том самом фото подписчики обнаружили: рука Гуфа лежит на ее колене на том самом фото и несколько публикаций с цветами и подарками с надписями «самому заботливому мужчине».

Однако сам артист слухи опроверг. Он подчеркнул, что все происходящее — это лишь часть работы.

«Это артистка моего лейбла. Мы записываем совместный трек и снимаем клип. Я продюсирую этот проект. Как-то так», — заявил он.

Музыкант активно развивает свой лейбл и, по его словам, поддерживает молодых артистов. Вероника Нестерова, как утверждает Гуф, — одна из перспективных исполнительниц, с которой он работает как продюсер.

