«Видимо, не судьба»: рэпер Гуф впервые прокомментировал расставание с невестой

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) прокомментировал расставание с невестой Разият Салаховой. В разговоре с Super.ru артист подтвердил информацию о разрыве, заявив, что до последнего старался сохранить отношения.

Накануне возлюбленная Гуфа в своем личном блоге сообщила, что они приняли решение расстаться, несмотря на то, что оба готовились к свадьбе. Девушка поблагодарила всех, кто верил в будущее их пары. Также она отметила, что в жизни все не так легко, как может показаться со стороны.

Сам исполнитель не стал раскрывать детали и причины расставания.

«Пытались сохранить отношения как только могли. Расставались, сходились. Видимо, не судьба. Я желаю ей только добра и всегда на связи для нее», — отметил Долматов.

Напомним, что рэпер сделал предложение Разият 22 ноября во время концерта в Москве. Однако свадьба так и не состоялась.

Ранее мы сообщали о том, что организаторам прощального концерта рэпера Гуфа грозит штраф до миллиона рублей.