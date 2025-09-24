Бизнес рэпера Гуфа по производству одежды заработал 45 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Рэпер Гуф еще в 2017 году открыл магазин одежды под названием LUGANG. Музыкант до сих пор продает худи, шорты и футболки. Например, футболка в магазине рэпера обойдется в 4200 рублей.

Согласно открытым данным, ООО «ЛЮГЭНГ» за 2024 год заработало 45,2 млн рублей. При этом чистая прибыль компании составила всего 643 тысячи рублей.

Добавим, что рэпер также владеет долей в ООО «ДОМА», которое занимается деятельностью по организации отдыха и развлечений. Однако компания не сдает финансовые отчеты — ее доходы неизвестны.

Ранее мы писали о том, что рэпер Гуф потратил около 4 млн рублей на празднование дня рождения на теплоходе.