Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Яны Трояновой* о снятии статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Яны Трояновой* (признана иноагентом на территории РФ) о снятии статуса иноагента. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Актриса не смогла оспорить статус иноагента. Она заявила, что не получала финансирование от зарубежных источников. Несмотря на это, Замоскворецкий суд встал на сторону Минюста. В качестве аргументации были приведены ее провокационные высказывания в адрес России и интервью журналистам-иноагентам.

На данный момент Яна никак не комментировала решение суда.

Ранее сообщалось о том, что Троянова* прекратила общение с режиссером Авдотьей Смирновой. Подробности смотрите в этой новости.

Также мы писали о том, что шоумен Иван Ургант вернется на экраны ТВ с главной ролью в фильме Николая Солодникова.

*признана иноагентом на территории РФ