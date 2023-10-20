Актриса Яна Троянова прекратила общение с режиссером Авдотьей Смирновой. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на латвийское издание.

Комедия «Кококо» стала самым обсуждаемым проектом. В нем Яна Троянова и Анна Михалкова сыграли главные роли, и за это актрисы получили приз на кинофестивале. Комедия заработала не только народную любовь, но и высокие оценки критиков. Однако сама Яна скептически относится к данному проекту.

По мнению Трояновой, фильм «мог бы быть острее». Актриса прямо сказала Смирновой, что сценарий нужно доработать, поскольку финал получился слабым. Авдотья осталась при своем мнении, и из-за этого между знаменитостями возникли разногласия.

«Я могу поздороваться, но мы не дружим. Не общаемся очень давно. Сразу после «Кококо». Я не очень люблю там свою работу», — высказалась Яна.

Также Троянова прокомментировала интервью Смирновой у Ксении Собчак. Знаменитость считает, что это — «несильный материал».

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