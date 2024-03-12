Шоумен Иван Ургант возвращается на экраны ТВ

Шоумен Иван Ургант вернется на экраны ТВ с главной ролью в фильме Николая Солодникова. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Уже два года Иван Ургант не появляется в эфире федерального канала и не участвует в светских мероприятиях. Однако совсем скоро поклонники вновь увидят его на большом экране. В Сети появилась афиша фильма «Во сне ты громко плакал», на которой запечатлен Иван. На постере Ургант позирует на велосипеде вместе с ребенком.

«Во сне ты громко плакал» — дебютный фильм Николая Солодникова. По информации источника, съемки проходили летом 2023 года в Санкт-Петербурге. Вместе с Иваном в кинокартине появятся Полина Агуреева и Алена Кучкова. На данный момент нет точной информации о дате премьеры.

Напомним, что последний фильм с участием Ивана выходил на экраны в 2021 году. Речь идет про «Елки-8». Пока Ургант никак не комментировал возвращение в индустрию.

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