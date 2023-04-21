«Замолчите и не трогайте»: Лайма Вайкуле заступилась за уволенную из «Современника» Ахеджакову

В последнее время все внимание публики приковано к Лайме Вайкуле. Артистка давно не проживает на территории РФ, но при этом ее имя всегда на слуху. Причиной подобного являются провокационные высказывания артистки в адрес россиян. Не так давно Вайкуле заявила, что своими концертами она «кормила СССР», вот почему никто не имеет права ее критиковать. На этот раз певица решила прокомментировать судьбу Лии Ахеджаковой.

Когда-то актриса являлась любимицей публики. Она сыграла множество культовых ролей и всегда радовала зрителя своим появлением на театральной сцене. Однако все изменилось в одночасье, и причиной этого стало провокационное поведение артистки. Теперь Ахеджакова не работает в «Современнике», а общественность сделала ее своим антигероем. Вайкуле считает, что подобные действия по отношению к актрисе нельзя назвать корректными.

«Как можно на нее нападать, когда она заслужила только любовь и почет? Замолчите и не трогайте людей талантливых», — цитирует певицу издание StarHit.

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