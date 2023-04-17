Дружбе конец: 69-летняя Лайма Вайкуле заявила о сильной обиде на Резника

В последнее время все внимание публики приковано к Лайме Вайкуле. Артистка уже давно не проживает на территории РФ, но, несмотря на это, она остается самой обсуждаемой персоной в нашей стране. Причиной подобного являются провокационные интервью артистки. Не так давно знаменитость заявила, что россияне не имеют права ее критиковать, поскольку в свое время она «кормила СССР». На этот раз в эфире шоу «И грянул Грэм» Лайма рассказала о конфликте с Резником.

Ни для кого не секрет, что Вайкуле прославилась благодаря песням, созданными поэтом Ильей Резником. Вот почему между знаменитостями были хорошие отношения, однако неприятного инцидента им не удалось избежать.

Лайма припомнила случай, когда сын сочинителя едва не вывел ее из себя. Максим Резник — журналист, и в эфире шоу «Акулы пера» он стал задавать певице вопросы, которые ей крайне не понравились. Вайкуле заявила, что старалась не хамить ему только из-за уважения к отцу.

«Сын Ильи Резника хотел меня уколоть. Я уже не знала, как держать себя в руках и ответить спокойно, мол, мальчик, у вас плохой вкус. Я знала, что это Илюшин сын и он просто хочет меня укусить», — высказалась знаменитость.

Ранее Илья Резник обратился к спонсорам и заявил о потере в деньгах из-за отъезда Пугачевой и Вайкуле. Мужчина сообщил, что ему сейчас «очень тяжело». Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой 48-летняя Наташа Королева заявила, что едва не увела женатого Киркорова у Пугачевой. Что именно произошло между артистами — узнаете в этой статье.