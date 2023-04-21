Эмигрировавший Александр Ревва предъявил свадебное фото с молодой блондинкой

В последнее время все внимание публики приковано к Александру Ревве. Дело в том, что мужчина со скандалом покинул территорию РФ и вместе с семьей перебрался в Испанию. Кажется, о возвращении в нашу страну мужчина не раздумывает. Об этом говорит то, что в России происходит массовая отмена его концертов. Приняв происходящую ситуацию, не так давно Александр самостоятельно отказался от запланированных выступлений в Ростове и Краснодаре. Теперь он пытается построить новую жизнь, вот почему Ревва отказался даже от социальных сетей. Однако на днях новая публикация в блоге мужчины все-таки появилась.

Так, Ревва поделился фотографией со свадьбы. На снимке Александр нежно держит за руку эффектную блондинку. К слову, он весьма трогательно подписал публикацию: «Мы приклеились друг другу».

Говорить о новом семейном положении знаменитости не приходится. Дело в том, что мужчина предъявил архивный снимок со своей супругой Анжеликой. И это он сделал не просто так, а в честь презентации премьерного хита «Клеимся».

К слову, многие поклонники Александра с восторгом отреагировали на публикацию и написали: «Красивая и крепкая пара».