Заметно похудел и облысел: у артиста Олега Меньшикова выявили рак

У 64-летнего народного артиста Олега Меньшикова выявили рак. Звезда фильма «Утомленные солнцем» сейчас проходит спецтерапию.

О болезни знаменитости сообщает Telegram-канал Mash. По данным издания, светские обозреватели давно подозревали, что он болен раком: артист заметно похудел и облысел.

Недавно худрук Московского художественного театра им. М. Н. Ермоловой появился на вечеринке в кепке и мешковатой одежде, скрывающей худобу.

Олег Меньшиков в последнее время редко выходит в свет. Но в конце прошлого года он впервые за долгое время на публике появился с супругой Анастасией, на которой женился в 2005 году. У пары нет общих детей. Актер предпочитает не распространяться на тему личной жизни.

Также недавно мы писали, что 69-летняя актриса Марина Дюжева сообщила о ремиссии рака. Ранее у звезды «Мимино» выявили злокачественную опухоль в горле.