Олег Меньшиков впервые за долгое время вышел в свет с женой Анастасией

В Москве состоялся — ежегодный Рождественский Благотворительный Вечер ACTION! На мероприятие пришли многие звезды российского шоу-бизнеса: Юлия Снигирь с Евгением Цыгановым, Татьяна Ким, Сергей Бурунов и другие. Впервые за долгое время на публике появился с супругой Анастасией Олег Меньшиков.

Для выхода в свет 64-летний худрук Театра Ермоловой выбрал бархатный фрак. Анастасия надела рваный джемпер свободного кроя, добавив к нему длинные бусы, пишет Kp.ru.

На мероприятии зрителям представили 15 короткометражных фильмов. В их числе была работа «Интервью», в которой снялся Меньшиков вместе с Екатериной Вилковой, Михайлом Тройником и другими артистами.

Олег Меньшиков женился на Анастасии Черновой в 2005 году. Детей у супругов нет. Актер предпочитает не распространяться на тему личной жизни.

В этом году на вечере собирали средства для 20 благотворительных фондов. Общая сумма пожертвований составила 85 млн рублей.

Недавно актер Олег Меньшиков пришел на вечеринку в честь премьеры оперетты «Сильва» в Театре Ермоловой. Поклонники, увидев фото звезды, удивились, как он молодо выглядит.