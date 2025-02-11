«Надо вовремя обращаться к врачам»: звезда «Мимино» Марина Дюжева рассказала о борьбе с раком горла

Актриса Марина Дюжева вышла на связь после новости об обнаруженном у нее раке горла. В беседе с Kp.ru звезда фильмов «Мимино» и «Покровские ворота» рассказала о борьбе с заболеванием и призналась, что сейчас находится в ремиссии.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что полтора года назад Марина Дюжева обратилась к врачам из-за боли в горле и сухости во рту. Сообщалось, что у 69-летней актрисы выявили рак горла на ранней стадии. Благодаря своевременному лечению и пройденным курсам химиотерапии артистка смогла победить недуг.

В разговоре с журналистами звезда «Мимино» заявила, что предпочитает не распространяться о состоянии своего здоровья, поскольку считает, что «это личное дело каждого». По словам Марины Дюжевой, она ведет непубличный образ жизни и занимается своими делами, а 10 февраля у нее был обычный рабочий день.

«Болезнь — это личное дело каждого человека. Я человек не публичный, занимаюсь собой, своей семьей, своей работой — мне этого „выше крыши“. Ни в каких соцсетях, нигде не состою. Ни в каких соцсетях никаких глупостей не читаю. У меня сегодня обычный день, была репетиция», — заявила Марина Дюжева.

Актриса считает, что в России прекрасные врачи, и при обнаружении болезни важно соблюдать все требования специалистов. Марина Дюжева не стала отрицать, что действительно прошла лечение в Москве, но это было в 2023 году, а сейчас она находится в ремиссии.

«Как я считаю, у нас прекрасная медицина, надо вовремя обращаться, делать все, что говорят врачи. А не шарлатаны! Просто делать все, как говорят врачи. Но у меня незаконченная история — истории этих болезней долго не заканчиваются. Я уже полтора года как отлечилась. Сейчас я в ремиссии», — высказалась артистка.

Ранее мы писали о том, что 85-летняя звезда фильма «Тени исчезают в полдень» Галина Польских отреагировала на слухи о выявленном у нее раке.