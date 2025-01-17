Замешана в увольнениях? Звезду «Склифосовского» втянули в скандал с «Ленкомом»

Станислав Садальский назвал Анну Якунину «затычкой на все роли» в «Ленкоме». Актер раскритиковал коллегу в соцсети.

В личном блоге Станислав раскритиковал директора «Ленкома» после скандального увольнения Дмитрия Певцова и Александры Захаровой. Актер пожелал, чтобы Марк Варшавер «перестал руководить искусством». По его мнению, он заменяет «неугодных артистов» на Анну Якунину. К слову, Станислав усомнился в таланте коллеги и назвал ее «затычкой на все роли».

«Знакомьтесь: «затычка» на все роли в Ленкоме трудяга сцены — Анечка Якунина. Непослушных артисток — горе-директор Марк Варшавер — заменяет одной бесталанной трудягой сцены. Кстати, Анечка знает все главные женские роли назубок. Если надо Марку Борисовичу, выучит и мужские. К слову, Татьяна Кравченко с Татьяной Васильевой играли роли свах замечательно! Затычка роль провалила, и спектакль «Женитьба» стал намного хуже», — заявил артист.

Пока звезда «Склифосовского» никак не комментировала нападки Станислава.

Ранее в «Ленкоме» заявили, что Александра Захарова продолжает получать премии и зарплату. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Александр Збруев осудил Певцова за скандал с «Ленкомом».