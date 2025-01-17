А было ли увольнение? Что говорят в «Ленкоме» про скандал с дочкой Марка Захарова

В «Ленкоме» заявили, что Александра Захарова продолжает получать премии и зарплату. Об этом сообщает Kp.ru.

Дочь Марка Захарова вслед за Дмитрием Певцовым заявила о своем увольнении из театра. Однако в самом «Ленкоме» утверждают об обратном. По словам руководства театра, Александра по-прежнему числится в штате и даже получает премии и зарплату. При этом Захарова не выйдет на сцену в первые месяцы 2025 года. Пока она занята в единственном спектакле «Вишневый сад».

«Александру Захарову не уволили, но в январе, феврале, марте она не играет. Александра Марковна тем не менее получает зарплату и премии… За что премии? Она не единственная, в штате есть и другие народные и заслуженные артисты, которые не выходят на сцену или выходят крайне редко, играют мало… Но их не увольняют, платят зарплату, премии. Хотя в других театрах они играют, и в антрепризе тоже», — пояснили в театре.

Как выяснилось, в отличие от Дмитрия, потрет Захаровой по-прежнему висит в фойе театра.

Ранее Александр Збруев заявил, что возмущен скандалом Дмитрия Певцова с «Ленкомом». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Дмитрий Певцов раскрыл истинную причину увольнения из «Ленкома».