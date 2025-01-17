«Недостойно»: Александр Збруев осудил Певцова за скандал с «Ленкомом»

Александр Збруев заявил, что возмущен скандалом Дмитрия Певцова с «Ленкомом». Об этом сообщает «Российская газета».

Александр встал на защиту театра, в котором проработал 63 года. По словам актера, его возмутило интервью Дмитрия с критикой «Ленкома». Он считает, что Певцов, сосредоточившийся на политике, пытается усидеть «на двух стульях» и заработать на скандале.

«Считаю, человек должен дать себе отчет, что театр для него — это прежде всего коллектив, это те люди, с которыми ты работаешь. И если ты вдруг говоришь о том, что здесь плохие спектакли, что «Ленком» умер, то ты просто нечестен. И мне кажется, если тебе театр не нравится, ты его не ценишь — не надо в нем работать. Тем более, что выбор свой Дмитрий Анатольевич сделал в 2021 году. У него политическая карьера. Я же считаю, что театр для артиста», — заявил Александр.

Збруев отметил, что раньше Дмитрий хвалил руководство театра и был за многое ему благодарен. Он осудил поведение коллеги, выступившего против «Ленкома», и посоветовал ему не быть «перевертышем».

«Такие выступления против своего театра меня возмущают. Дмитрию Певцову не надо становиться в один ряд с теми, кто считает театр своей собственностью или собственным наследством. Тем более, мужчине и человеку, который сделал свой выбор быть политиком. Театр — это наш общий дом, и, если ты в нем живешь и сидишь со всеми за одним столом (выходишь на одну сцену), недостойно поливать его грязью», — резюмировал актер.

Ранее актер Дмитрий Певцов назвал ответ «Ленкома» про его увольнение бездарным. Подробности читайте в этой новости.