Заменили артистов: россияне массово сдают билеты на фестиваль Dream Fest 2025 в Баку

Музыкальный фестиваль Dream Fest 2025, который ежегодно проводится в Баку, может остаться без значительной части зрителей. Люди массово сдают билеты из-за замены российских артистов на малоизвестных азербайджанских исполнителей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, российские туристы пожаловались, что из программы исчезли более 30 популярных артистов. Многие начали возвращать билеты, стоимость которых начинается от 4 тысяч рублей в фан-зоне до 226 500 рублей.

Планировалось, что на фестивале выступят «Руки вверх», Клава Кока, Егор Крид, Ани Лорак, Алсу, Стас Пьеха и другие звезды российского шоу-бизнеса.

После решения министерства культуры Азербайджана об отмене всех мероприятий, связанных с Россией, среди знакомых россиянам фамилий на фестивале, согласно афише на сайте, остался Эмин Агаларов, который также является одним из организаторов мероприятия, и певец Jony.

Кроме того, в списке участников значится признававшийся в любви украинцам рэпер Jah Khalib, концерты которого со скандалом отменили в Москве после общественного резонанса.

Ранее в Светлогорске отменили концерт азербайджанского певца Эмина Агаларова. Депутат Госдумы Елена Драпеко предположила, что выступление перенесли из-за страха властей Калининградской области перед негативной реакцией зрителей.