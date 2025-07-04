«Власти региона боятся»: в Госдуме раскрыли причину отмены концерта Эмина Агаларова

В Светлогорске отменили концерт азербайджанского певца Эмина Агаларова. Депутат Госдумы Елена Драпеко предположила, что выступление перенесли из-за страха властей Калининградской области перед негативной реакцией зрителей.

Артист собирался выступить в Калининграде 6 июля, но концерт перенесли на 2026 год из-за «обстоятельств непреодолимой силы». Исполнитель утверждал, что всему виной стали изменения в деловом графике. Но председатель комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко считает, что причина отмены мероприятия заключается в другом.

«Я считаю, что это ответная мера. С одной стороны, у нас есть заявление МИД, что мы не будем отменять азербайджанскую культуру, но отмена всех российских культурных мероприятий в Азербайджане вызывает раздражение. Возможно, что власти региона боятся негативной реакции зрителей», — приводит слова Драпеко НСН.

Елена уверена: скоро все успокоится. У России и Азербайджана очень тесные связи — проблемы в политике отразились и на культуре, но этот период необходимо просто пережить, объясняет Драпеко.

Напомним, в Азербайджане отменили все выступления российских артистов до конца года после конфликта, произошедшего из-за задержания иностранных граждан в Екатеринбурге.