В Москве отменили концерты признававшегося в любви украинцам рэпера

В Москве отменили концерты казахстанского рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов — настоящее имя), признававшегося в любви украинцам. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

Артист собирался выступить 10 июля в элитном ресторане на Саввинской набережной. Столы в нем продавали за 40−80 тыс. рублей. Там планируют дать этим летом концерты Григорий Лепс, Любовь Успенская, A’Studio, «Моральный кодекс» и другие.

Jah Khalib просил за свое выступление 5 млн рублей. В райдере — еда, вода, сигареты, халяльное мясо и билеты для команды из Алматы, Анапы, Питера и Белгорода.

Второй концерт рэпера должен был состояться 11 июля в рамках фестиваля #Лето LIFE напротив сгоревшего «Крокус Сити». И за него артист собирался получить 5 млн рублей.

Концерты отменили после общественного резонанса. Мамедов с начала спецоперации на Украине выставил несколько сториз в социальных сетях. Исполнитель признавался в любви украинцам и говорил, что восхищается ими.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил в разговоре с сайтом «Страсти», что Jah Khalib нужно запретить въезд в Россию.