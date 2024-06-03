«Залетела в 59 лет»: радостная Наталия Гулькина неожиданно обратилась к журналистам

Интервью с экс-солисткой «Мираж» Наталией Гулькиной набрало более миллиона просмотров в Сети. Артистка очень довольна таким результатом.

В феврале певица рассказала о размере своей пенсии, и интервью начали активно цитировать различные СМИ. Когда оно набрало более 1 млн просмотров, Гулькина была ошеломлена случившимся.

«Мамочки мои, я миллионщик! А может, и миллионер. Вот это подарок вы мне сделали накануне 60-летия! Вот это я, как говорится в таких случаях, залетела в 59 лет! Спасибо всему вашему коллективу огромное», — cказала артистка в разговоре с PROZVEZD.

Артистка была четыре раза замужем, но все семейные союзы завершились разводом. Первый ребенок, сын Алексей, появился в браке с Николаем Гулькиным, а дочь Яну певица родила от хореографа Сергея Мандрика.

Напомним, артистка высказала недовольство своей пенсией, на которую, по ее словам, сложно прожить. Поэтому Гулькиной до сих приходится работать и выступать на сцене. При этом у бывшей солистки группы «Мираж» нет никаких надбавок, которые обычно выдают за звание заслуженной или народной артистки.

Ранее Наталия Гулькина упала во время сольного концерта в Петрозаводске. Артистка зацепилась каблуком за накидку.