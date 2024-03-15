Певица Наталия Гулькина упала на сцене в Петрозаводске

Певица Наталия Гулькина упала во время сольного концерта в Петрозаводске. Артистка зацепилась каблуком за накидку.

Подробностями инцидента она поделилась с журналистами сайта mk.ru.

Концерт Гулькиной состоялся в четверг 14 марта. При исполнении песни «Айвенго» произошла неприятная ситуация.

«Каблук зацепился за накидку, и я упала - танцоры поспешили на помощь, но я решила какое-то время продолжить петь сидя», - рассказала Гулькина.

Спустя время она поднялась, певице удалось «обыграть» падение, она думала, что все не так серьезно. После концерта она поспешила в поезд. Певица ехала в СВ, у нее не было ни бинтов, ни льда.

«В середине поездки нога стала сильно опухать», - сообщила Гулькина и отметила, что члены коллектива в это время спали, они ехали в других вагонах.

Несмотря на травму, певица собирается проголосовать на выборах президента. «Попробую доковылять до избирательного участка», - говорит она.

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