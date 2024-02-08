«Большая пенсия — это мираж»: Наталия Гулькина пожаловалась на размер социальной выплаты

Бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина крайне недовольна размером своей пенсии. Она заявила об этом в интервью с Prozvezd.

Певице из-за маленького размера пенсии приходится по-прежнему работать. Тех денег, которые приходят в качестве социальной выплаты, не хватает артистке на жизнь.

«Потому что на те несколько тысяч рублей, что мне насчитали при моем-то стаже, прожить невозможно. Большая пенсия — это мираж!» — заявила Гулькина

При этом у бывшей солистки группы «Мираж» нет никаких надбавок, которые обычно выдают за звание заслуженной или народной артистки. У Наталии нет такого статуса, а заниматься его получением и прочими подобными вещами она не хочет. По словам Гулькиной, она несколько раз начинала этот процесс, но в итоге бросала.

Ранее сообщалось, что у певицы, как и ее коллег из 90-х, резко возросла популярность. Все дело в сериалах про это время, которые подогрели интерес к творчеству артистов.