«Закрыл долг»: Леша Свик рассказал о добром поступке

Известный российский певец Леша Свик (настоящее имя Алексей Норкитович) рассказал о добром поступке. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам музыканта, он живет в доме, где расположен популярный супермаркет. В ходе одного из визитов в магазин артист познакомился с сотрудницей и узнал о ее проблеме – крупном долге. В итоге знаменитость решил закрыть задолженность женщины, чем сильно помог ей.

«У женщины были определенные проблемы с долгами, и я просто перевел ей ту сумму, которая была нужна», — заявил певец.

Напомним, в июне минувшего года стало известно о планах Леши Свика судиться с якобы родившей от него женщины. Так, артист потребовал миллион рублей от фанатки, которая заявила о наличии ребенка от него.

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