Требует миллион рублей: певец Леша Свик будет судиться с якобы родившей от него женщиной

Популярный рэпер Леша Свик намерен судиться с женщиной, которая родила дочь якобы от него. Звезда требует миллион рублей. Об этом сообщает издание Super.

Исполнитель до этого не был замешан в скандалах, но в феврале этого года стало известно о его разводе с Ксенией Ткачевой. В соцсетях девушка намекала на неверность супруга. Стоит отметить, что влюбленные сыграли свадьбу летом прошлого года, а в декабре у них родился ребенок – дочь Эмилия.

После расставания с женой певец не стал проводить время в одиночестве. Его не раз замечали с блогером Мариной Филатовой, а в Сети ходили слухи об их страстном романе. Но не так давно звезда неожиданно признался о том, что сошелся с бывшей женой Ксенией. Новость разлетелась по соцсетям, а в одном из аккаунтов девушка по имени Екатерина написала, что у нее есть дочь от артиста. По ее словам, малышка появилась на свет несколько лет назад. Вскоре сообщения были удалены.

Журналисты решили разобраться в этой ситуации, но нашли лишь одно фото, на котором девушка позировала со Свиком. Это было на его концерте, а на кадрах она выглядит словно обычная фанатка. Юрист по семейным делам Кирилл Гавриличев, который работает с рэпером, прокомментировал ситуацию.

Он отметил, что Екатерина не знакома Алексею, а за клевету он будет подавать в суд. Звезда не знает о ребенке и не имел с девушкой никаких романтических отношений.

«Мы полагаем, что этой фанаткой движет жажда славы или желание очернить Алексея. От некоторых наших клиентов-артистов такие девушки просят денег за отказ от распространения порочащих слухов», – говорит юрист.

По словам Кирилла Гавриличева, сам Свик не видит никакой угрозы и воспринимает сообщение девушки с иронией. Но юрист уверен, что подобные действия нужно пресекать, чтобы они не повторялись в будущем.

«Мы планируем обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства Алексея, а также взыскать с девушки компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей», – высказался юрист.

Он пояснил, что данная сумма пойдет на благотворительность.

Ранее мы писали о том, как предполагаемую любовницу Леши Свика затравили в Сети.