Названа причина развода Гарика Харламова и Кристины Асмус после семи лет брака: виноват не «Текст»

Сваха Роза Сябитова впервые озвучила возможную причину развода комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. По ее словам, разрыв мог произойти из-за тяжелого характера звезды «Интернов».

В 2020 году телеведущий объявил поклонникам, что принял решение расстаться с женой после семи лет брака. Тогда многие связали это с выходом скандального фильма «Текст». Однако сами бывшие супруги это опровергали, при этом не называя истинную причину развода. Сейчас Гарик и Кристина продолжают общаться, но лишь как родители дочери Насти, и пытаются строить счастье с другими людьми.

Правда, их разрыв до сих пор все равно волнует фанатов. Эту тему обсудили и Роза Сябитова с журналисткой Аленой Жигаловой в шоу «АЛЕНА БЛИН ПО#%Д!М». Так, сваха призналась, что близко знает Асмус, поэтому может утверждать – именно из-за нее мог разрушиться брак. По мнению телеведущей, многие привыкли винить мужчину, но в данном случае вполне вероятно, что жалеть нужно именно Гарика.

«Да, развод — это маленькая смерть. А я знаю про Кристиночку. Я с ней в одном проекте поучаствовала. А ты знаешь, какой характер тяжелый. Это еще надо посмотреть, кого надо пожалеть», - заявила Сябитова.

Напомним, что после развода Кристина Асмус начала встречаться с коллегой Романом Евдокимовым, а Гарик Харламов с актрисой Катериной Ковальчук. Правда, не так давно их отношения закончились.

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