«Заключительный альбом в карьере Валерии»: Пригожин раскрыл планы на 2024 год

Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о планах на 2024 год. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Как признался продюсер, в 2024 году выйдет последний альбом в карьере его супруги, певицы Валерии.

«Может быть, будет выходить одна песня в год, может, две. Тяжело сегодня приобретать песни. Хочется музыкой заниматься, а не хайпом», — заявил Пригожин.

Помимо этого, Иосиф выразил надежду на то, что ему удастся прийти в хорошую форму и похудеть, чтобы надет «хороший костюмчик» к своему юбилею. Известно, что 2 апреля продюсеру исполнится 55 лет.

В заключение Пригожин рассказал, что одним из знаковых событий 2024 года для него станет трибьют-концерт Валерии в Live Арене в Москве. Подготовка к шоу, которое намечено на 17 апреля, идет полным ходом, добавил он.

Ранее Валерия нашла нужным сообщить, почему не спит с Пригожиным в одной кровати.

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