«Он взрослый мальчик»: Валерия рассказала, почему не спит с Пригожиным в одной кровати

Певица Валерия рассказала журналистам Пятого канала, зачем ей двухкомнатный номер в отеле. Оказалось, что исполнительница спит отдельно от супруга Иосифа Пригожина. Его работа не дает артистке спать.

По словам певицы, двухкомнатный номер в ее райдере записан уже очень давно — на протяжении 20 лет. Валерия везде путешествует с Иосифом, однако спать вместе супруги не могут. У Пригожина очень много работы, которая отвлекает исполнительницу от отдыха. Вечные разговоры по телефону в буквальном смысле могут свести артистку с ума.

«Ну, слушайте, он взрослый мальчик, у него своя работа. Если он в одной комнате будет мне все время по телефону разговаривать, решать какие-то вопросы, я просто сойду с ума, свой концерт не отработаю. У каждого должна быть какая-то зона», — объяснила журналистам Валерия.

Звездная пара, чей брак существует уже 20 лет, считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Валерия по-прежнему выступает с концертами, а Иосиф помогает жене развивать карьеру.

Ранее Валерия рассказала, как испортила лицо уколами ботокса. По словам артистки, она даже не могла узнать себя.