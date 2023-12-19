«Каждому нужно давать второй шанс»: Продюсер Пригожин призвал простить Урганта

Известный продюсер Иосиф Пригожин высказался на тему исчезновения актера и шоумена Ивана Урганта с российского телевидения. Об этом сообщает News.ru.

По мнению продюсера, Ургант не делал никаких громких заявлений по поводу СВО, а российские зрители устали от отсутствия звезды на телеэкранах.

«Каждому нужно давать второй шанс, включая Ивана Урганта», - отметил Пригожин.

Супруг певицы Валерии также подчеркнул, что Ургант «не покрывал грязью» Россию, как делали это другие артисты, эмигрировавшие из страны.

Известно, что «Вечерний Ургант», ведущим которого многие годы являлся Иван Ургант, пропало из эфира Первого канала в феврале минувшего года, после начала СВО. Тогда представители телеканала связали исчезновение программы с желанием сделать упор на общественно-политические передачи. Позднее некоторые развлекательные передачи вернулись в эфир, однако съемки «Вечернего Урганта» так и не возобновили.

Ранее Иван Ургант в ходе новогоднего бала благотворительного фонда «Друзья» признался, что после отмены его шоу «Вечерний Ургант» на телевидении готов браться за любую работу.