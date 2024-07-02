Захотел всё решить мирно: бизнесмен Ян Абрамов направил Алсу предложение по разводу

Бизнесмен Ян Абрамов направил певице Алсу предложение по разводу. Он захотел решить вопрос мирным путем и согласен выполнить все обязательства, если жена не отвергнет их.

Об этом сообщает РЕН ТВ. О том, что Абрамов направил Алсу предложение по разводу, подтвердила пресс-секретарь бизнесмена Светлана Варшавская.

Ранее говорилось, что Ян готов выплатить певице 2,5 млрд рублей при разводе. Алсу должна получить виллу на Кипре, а дети – элитный пентхаус. Бизнесмен собирался и дальше обеспечивать экс-жене и детям комфортную жизнь. Алсу под сообщениями об этом заявила, что муж «врет».

Напомним, о разводе пары стало известно в конце мая. Суд в Москве зарегистрировал соответствующий иск певицы.

В середине июня 40-летняя Алсу впервые высказалась о расставании с мужем. Она заявляла, что «все хорошо».