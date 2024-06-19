Певица Алсу прервала молчание и впервые высказалась о разводе с Яном Абрамовым

Певица Алсу посетила пре-пати фестиваля Best Music Fest, которое прошло на 84 этаже башни «Око» в Москва-Сити, и впервые высказалась о разводе с Яном Абрамовым.

Комментарий исполнительницы приводит StarHit.

«Алсу, у вас сейчас перемены происходят в жизни. Как вы их переживаете?» - спросили журналисты.

На это певица ответила: «Все хорошо. Я не комментирую, но у меня все хорошо».

Издание отмечает, что Алсу выглядела цветущей. Она появилась в блестящем светлом пиджаке, под ним выглядывало платье из черной сетки. Исполнительница находилась в прекрасном настроении.

Если о разводе Алсу говорила неохотно, то о детях беседовала с удовольствием и поделилась, какую музыку они предпочитают. Артистка рассказала, что дети выросли, когда стали слушать неизвестную ей музыку. «Кто эти люди?» - спрашивала она.

О разводе 40-летней певицы стало известно 27 мая. Иск зарегистрировали 24 числа. Одновременно с этим на развод подала певица Нюша.