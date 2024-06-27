«Врет»: Алсу опровергла планы Яна Абрамова выплатить ей 2,5 млрд рублей при разводе

Певица Алсу опровергла планы бизнесмена Яна Абрамова выплатить 2,5 млрд рублей при разводе. Под соответствующей публикацией издания peopltalk.ru в соцсетях она написала одно слово – «врет».

«Кажется, Ян Абрамов решил, что прощаться нужно красиво. В день рождения Алсу бизнесмен подготовил для певицы поистине щедрый подарок: активы на общую сумму 2,5 миллиарда рублей», - говорится в публикации.

Отмечалось, что артистка получит виллу на Кипре, ювелирные украшения и «кругленькую сумму на карманные расходы». Своим детям Абрамов планирует отдать элитный пентхаус. Бизнесмен заверил, что продолжит обеспечивать детям и Алсу комфортную жизнь.

Под этими словами певица написала: «Врет».

В Сети появились многочисленные комментарии пользователей соцсетей. Они писали: «Вы супер», «Вы лучшая», «Молодцы, что не молчите», «Опять врет», «Мы так и знали». У певицы стали интересоваться: «А когда не врал?»

Ранее сообщалось, что суд отвел два месяца для примирения сторон. Адвокат Абрамова сообщил, что бизнесмен хочет сохранить семью. Алсу на это заявила: два месяца дали для раздела имущества и урегулирования связанных с этим вопросов. Также артистка отметила, что развод состоится и «назад дороги нет».