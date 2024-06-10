«Заканчиваются деньги»: Алла Пугачева согласна выступить перед россиянами

Певица Алла Пугачева готова выступить в Турции для российского инвестора за 100 млн. Об этом стало известно в эфире шоу YouTube-канала Телеканал «Краснодар».

В эфире шоу пранкер Сорян позвонил директору Пугачевой и предложил певице выступить на дне рождения российского инвестора. Сообщалось, что мероприятие пройдет в Турции и за свое выступление Пугачева получит 100 млн рублей. Представитель артистки выслушал предложение и попросил прислать подробную информацию.

«Раньше директора Пугачевой сразу бросали трубки, когда слышали подобные предложения, а сейчас уже нет. Вероятно, у Аллы Борисовны заканчиваются деньги», — высказался пранкер.

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